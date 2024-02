Registrul Auto Roman vine cu precizari speciale dupa mai multe știri care anunțau schimbarea legii privind folosirea anvelopelor de iarna.

Iata mesajul transmis de RAR

"Probabil va intrebați de ce am vrut sa atragem atenția asupra acestui subiect, iar explicația are legatura cu apariția unor informații care pot induce in eroare șoferii cu privire la folosirea corecta a anvelopelor destinate sezonului rece.

In Romania nu a existat, inainte de anul 2011, nicio lege care sa prevada obligativitatea folosirii anvelopelor de iarna in anumite condiții, aceasta reglementare fiind introdusa…