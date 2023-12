Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa ținuta sambata seara, pe fondul razboiului impotriva gruparii militante islamiste Hamas, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca țara sa "lupta pe toate fronturile", scrie The Times of Israel.Netanyahu a spus ca este nevoie de mai mult timp pentru a invinge Hamas…

- Imagini publicate recent arata cum Amit Soussana, o femeie care a fost luata ostatica de militanții Hamas in cadrul asaltului sangeros asupra sudului Israelului din 7 octombrie, se lupta cu șapte dintre rapitorii ei inarmați, incercand sa scape, in timp ce aceștia o tarasc in Fașia Gaza, scrie luni…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat marți seara ca razboiul din Fașia Gaza impotriva Hamas va continua pana cand toate obiectivele Israelului vor fi atinse, și anume eliminarea gruparii teroriste care conduce enclava palestiniana, asigurarea eliberarii tuturor ostaticilor și garantarea faptului…

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de "incheierea unui acord de armistitiu" in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh. Ulterior, și premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca "s-au facut progrese" pentru eliberarea ostaticilor și ca "in curand vor urma…

- Soția premierului israelian Sara Netanyahu i-a trimis o scrisoare primei doamne a SUA, Jill Biden, in care vobește despre situația ostaticilor ținuți in Fașia Gaza de Hamas și alte grupari teroriste, precizand ca printre ei se numara o femeie insarcinata care intre timp a nascut, relateaza The Times…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a abordat, in conferința de presa de sambata seara, criticile aduse Israelului de catre Emmanuel Macron in privința bombardamentelor asupra Fașiei Gaza, spunand ca președintele francez "a facut o grava greșeala", scrie The Times of Israel."A facut o greșeala grava,…

- Hamas a publicat un videoclip de propaganda in care apar trei femei israeliene ținute ostatice de catre gruparea terorista din Fașia Gaza, acestea cerandu-i premierului Benjamin Netanyahu sa se asigure ca vor fi eliberate și acuzandu-l ca nu a reușit sa previna atacul gruparii teroriste din 7 octombrie,…

- Joe Biden a vorbit la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu duminica dimineața, cei doi lideri discutand despre situația din Fașia Gaza, a anunțat Casa Alba, potrivit The Guardian, Sky News și The Times of Israel. Președintele american i-a spus lui Netanyahu ca fluxul de ajutor umanitar…