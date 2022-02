Sindicalistii de la Alro cer sa primeasca energie la un pret similar celui cu care statul o vinde traderilor. Ei susțin ca aceștia primesc energia la un preț de 250 de lei, iar apoi o vand populatiei cu 1.000 de lei in plus. De altfel, aceasta a fost și principala solicitare a angajatilor din Sindicatul Liber Aluministul la mitingul de joi din fata Prefecturii Olt din Slatina, desfașurat in semn de protest fata de preturile mari la energie.Presedintele Sindicatului Liber Aluministul, Constantin Popescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca principala solicitare a sindicalistilor este legata de pretul…