Grevă la Poșta Română! Sindicaliștii refuză oferta conducerii. Se plătesc pensiile? Angajații de la Poșta Romana au intrat in greva pe data de 1 aprilie și nu este nicio pacaleala! Pensionarii deja se gandesc cu ce iși vor achita medicamentele și intreținerea, daca greva se va prelungi. Pe 1 aprilie s-a declanșat o greva generala la Poșta Romana. Angajații și-au oprit activitatea și acuza deja presiuni din partea conducerii. In tot acest timp, pensionarii romani care sunt obișnuiți sa primeasca pensia de la poștaș se intreaba cu ce iși vor achita medicamentele și intreținerea, daca greva se va prelungi. Greva la Poșta Romana Și sunt șanse ca aceasta sa se prelungeasca, mai ales… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala la Poșța Romana. Angajații iși opresc azi activitatea și acuza deja presiuni din partea conducerii. In acest scandal insa, milioane de pensionari ar putea avea de suferit: risca sa-și primeasca pensiile mai tarziu. Conducerea Poștei Romane susține ca a facut o oferta ca cei cu salariul…

- Compania Nationala „Posta Romana” transmite intr-un comunicat oficial ca a pus la dispozitia salariatilor toate posibilitatile financiare ale Companiei pentru evitarea acestui conflict colectiv de munca. ”Compania a solicitat medierea, insa reprezentantii SLPR au refuzat acest lucru. In contextul in…

- Compania Nationala „Posta Romana” transmite intr-un comunicat oficial ca a pus la dispozitia salariatilor toate posibilitatile financiare ale Companiei pentru evitarea acestui conflict colectiv de munca.”Compania a solicitat medierea, insa reprezentantii SLPR au refuzat acest lucru. In contextul in…

- Reprezentantii angajatilor din cadrul Companiei Nationale Posta Romana organizeaza greve de avertisment, miercuri, timp de doua ore. Sindicalistii au avertizat ca, in cazul in care conducerea Postei Romane nu va fi de acord cu incheierea unui contract colectiv de munca si cu revendicarile salariatilor,…

- Reprezentantii angajatilor din cadrul Companiei Nationale Posta Romana organizeaza greve de avertisment, miercuri, timp de doua ore. Sindicalistii au avertizat ca, in cazul in care conducerea Postei Romane nu va fi de acord cu incheierea unui contract colectiv de munca si cu revendicarile salariatilor,…

- Protestul de miercuri se desfasoara intre orele 8 si 10 dimineata. ”Facem precizarea ca, daca se va ajunge in situatia declararii grevei generale in cadrul Companiei Posta Romana, aproape jumatate din populatia Romaniei va avea de suferit, tinand cont de obiectul de activitate al Postei Romane, acela…

- Reprezentantii angajatilor Postei anunța o greva de avertisment, miercuri, timp de doua ore. Ei spun ca, in cazul in care conducerea Postei Romane nu va fi de acord cu incheierea unui contract colectiv de munca si cu revendicarile salariatilor, va fi declarata greva generala in cadrul companiei. Asta…

- ”Maine, 20 martie, intre orele 8 si 10 dimineata, va avea loc greva de avertisment in cadrul Companiei Nationale Posta Romana SA. Avand in vedere situatia conflictuala grava din Posta Romana, facem precizarea ca, daca se va ajunge in situatia declararii grevei generale in cadrul Companiei Posta Romana,…