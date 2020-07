SICKOTOY și EM44 aduc videoclipul piesei Gasolina, o buclă temporală prezentată într-un mod artistic SICKOTOY și EM44 lanseaza videoclipul piesei Gasolina, un clip sugestiv, plin de trairi, care prezinta intr-un mod artistic o bucla temporala și emoționala declanșata de trairile negative ale unui cuplu. Clipul reda povestea și pasiunea cuplului, care in funcție de deciziile pe care le ia poate sa creasca impreuna sau poate face mult rau. Traumele cauzate de relația toxica sunt redate vizual de patru dansatori prin dansuri diferite, care exprima perfect starile unei astfel de situații. Trairi intense, fum, cenușa, benzina, foc și emoții puternice sunt elementele definitorii ale clipului incendiar… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

