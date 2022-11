Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei Toni Grebla a anunțat, luni, ca a sesizat instanta de judecata și a cerut anularea celor cinci dispozitii prin care Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a desemnat in functia de manager de proiect si si-a majorat indemnizatia lunara cu pana la 30%. In replica, Clotilde Armand…

- Secretarul general al PNL, ministrul de interne Lucian Bode a facut subiectul unor discuții in contradictoriu intre liderii PNL, la ședina Biroului Permanent de luni dupa-amiaza. Conform unor surse politice, Bode este contestat de liderii din teritoriu care ii reproșeaza ca nu ii ajuta cu programul…

- Un roman a stabilit un nou record național. Barbatul, din Prahova, a circulat cu permisul anulat timp de 18 ani. El a fost prins de polițiști la volan, dupa ce oamenii din comuna in care acesta locuiește, au adunat probe, filmandu-l zilnic. Mihai Aldea are 53 de ani și locuiește in comuna Targșorul…

- Fostul premier Adrian Nastase ar putea avea din nou pensie speciala. El a caștigat in prima instanța procesul prin care iși cere inapoi indemnizația pentru limita de varsta, de la Camera Deputaților. Magistrații au mai decis ca Nastase trebuie sa primeasca de la Camera Deputaților 80.000 de lei. Fostul…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR s-a ales cu dosar penal. George Simion a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul pe care formatiunea sa politica il organizeaza…

- Elena Udrea ramane sa-și ispașeasca pedeapsa la Penitenciarul Targșor. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, excepția de constituționalitate formulata de fostul ministru, precum și apelurile impotriva deciziei penale pronunțata in Completul de 5 judecatori. Potrivit…

- Popularele spray-uri cu frisca nu mai pot fi vandute, incepand de luni, in statul New York din nord-estul SUA persoanelor sub 21 de ani, relateaza EFE. Decizia a fost luata pentru a evita ca acestea sa fie folosite pe post de droguri de catre adolescenti, care inhaleaza protoxidul de azot continut in…