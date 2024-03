Și-a asfaltat singur strada. Primăria „se gândește” dacă îi distruge munca Un muncitor a turnat din proprie inițiativa cațiva metri de asfalt din strada Tineretului din Bacau, care nu se afla pe lista de asfaltari din acest an, deoarece sunt programate alte lucrari, relateaza Ziarul de Bacau. Primaria Bacau susține ca inca nu s-a decis ce va face cu peticul de bitum. Pe rețelele de socializare au […] The post Și-a asfaltat singur strada. Primaria „se gandește” daca ii distruge munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizația de șomaj și alte masuri de stimulare a ocuparii forței de munca aplicate de ANOFM, care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2024. Potrivit Institutului National de Statistica (INS), rata inflatiei pentru 2023 este de 10,4%, astfel Indicatorul Social…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis conducerii Directiei Nationale Anticoruptie ca va sprijini, din calitatea de ministru de interne, cooperarea institutionala cu DNA. „Aceasta cooperare va continua, va continua cu loialitate, asa cum o cere Constitutia, dar va continua si cu deplina…

- O mașina a fost furata in plina zi de pe o strada din Capitala. Autorii sunt doi tineri care nu dețineau permis de conducere. In plina zi, o mașina a fost furata de pe o strada din Capitala. Proprietarul și-a lasat mașina parcata in apropierea unei treceri de pietoni și cu cheile in contact. Aceasta…

- Medicii de familie si din ambulatorii de specialitate protesteaza miercuri in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Ei spun ca vor fi nevoiți inchida cabinetele daca decizia de reducere a bugetelor de la 1 februarie ramane in picioare. Asta inseamna ca milioane de pacienți vor ajunge in situația…

- Transportatorii si agricultorii care au participat la discutiile cu premierul Marcel Ciolacu au anuntat, la finalul intalnirii, ca protestul va continua. ”In urma intalnirii cu primul ministru al Romaniei si prezentarea problemelor pe care le avem, am primit promisiuni verbale ca vor fi infiintate grupuri…

- Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasa sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca nu mai pot ocupa posturi didactice in invațamant pentru o perioada de șapte ani. Ministerul Educației a crescut de șapte ori perioada in care profesorii, educatorii…

- Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasa sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca nu mai pot ocupa posturi didactice in invațamant pentru o perioada de șapte ani. Ministerul Educației a crescut de șapte ori perioada in care profesorii, educatorii…

- Un tata si fiul lui au fost batuți cu pumnii, picioarele si taiati cu o maceta, in fata unui bloc din Iasi. Cei doi ar fi fost atacati spontan de un grup de persoane. Cei doi barbati s-ar fi intors acasa de Craciun din strainatate. Cel mai grav este tatal, care a suferit un traumatism […] The post…