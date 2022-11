Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de odihna, peste 4000 de șoferi au fost sancționați dupa ce au incalcat regulile de circulație. Potrivit INSP, 50 de șoferi au urcat beți la volan, 1 785 au depașit limita de viteza stabilita pe sectorul de drum.

- Inainte ca sezonul 10 al indragitului show culinar „Chefi la cuțite” sa debuteze pe micile ecrane, cei trei chefi, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu s-au ținut de glume in platoul de la „Super Neatza de Weekend”. Iata ce joc s-a pus in mișcare!

- Noul sezon din Premier League va incepe vineri cu duelul dintre Crystal Palace și Arsenal, echipe care vor deschide competiția de la ora 22:00. Fanii fotbalului britanic vor putea vedea meciuri tari inca din prima runda, iar pariorii vor fi și ei interesați de meciurile din campionatul pe care multa…

- Va fi canicula in Capitala, cu maxime de pana la 35 de grade, potrivit prognozei pentru intervalul vineri-duminica, publicat de Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Weekend-ul trecut, 12-14 august, polițiști, jandarmi și specialiști antidrog salajeni au desfașurat activitați informativ-preventive, pe drumurile publice, pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri. Instituțiile salajene cu atribuții in domeniul prevenirii și combaterii consumului…

- In mai puțin de o luna incepe noul an școlar, iar cei mici merita sa profite din plin de ultimele zile de vacanța. La Iulius Town, weekend-ul acesta este dedicat prichindeilor, care iși vor dezvolta dexteritatea la atelierele de creație și de modelaj in lut, vor afla povești incredibile la teatrul de…

- Pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, in weekend-ul 05 – 07.08.2022 polițiștii au desfașurat acțiuni la nivel județean, fiind implicați peste 100 de polițiști din structurile rutiere și de ordine publica. Activitațile principale au fost concentrate…