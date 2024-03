Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza conducatorii auto ca in perioada 04.03.2024 – 09.04.2024, in intervalul orar 09.00 – 15.00, de luni pana vineri, vor fi instituite restricții de circulație pe DN 1, intre km 111+300 și km 118+800, in zona localitaților Comarnic – Sinaia

- Circulația rutiera pe pasajul de pe Autostrada A2 (Autostrada Soarelui) va fi inchisa temporar timp de doua zile, luni și marți, pentru lucrari la rampele de acces pe sensul Constanța - București.

- Circulația rutiera pe pasajul de pe Autostrada A2 (Autostrada Soarelui) va fi inchisa temporar timp de doua zile, luni și marți, pentru lucrari la rampele de acces pe sensul Constanța - București. Cat timp este oprit traficul, se va circula pe bretelele l

- Circulatie in conditii de iarna pe calea ferata din mai multe judete, printre care si Brasovul. Trenurile circula cu restrictie de viteza din cauza zapezii si a viscolului. Circulatie in conditii de iarna pe calea ferata din judetul Brasov. Sunt restricții de viteza și caderi de tensiune in mai multe…

- In urma cu puțin timp, șefii STB au facut un anunț de ultima ora. Mai multe tramvaie din Capitala vor funcționa pe trasee modificate in acest weekend, pentru executarea lucrarilor de reparații. Iata cum vor circula tramvaiele și autobuzele din București in cele doua zile libere!

- Lucrarile de reparatii in urma unei avarii la reteaua publica de canalizare de pe Soseaua Viilor duc, sambata, la devierea a patru linii de tramvai si una de autobuz, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) printr-un comunicat.

- Peste 20 de echipe din tara si strainatate si-au anuntat participarea la cea de-a opta editie a competitiei automobilistice internationale Romania Historic Winter Rally, care se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani intre localitatile Covasna si Comandau. Autoritatile locale au anuntat ca in zilele…

