Aplicația eDAC, folosită de jandarmii mureșeni în misiunile din weekend Odata cu operaționalizarea aplicației eDAC de catre MAI, echipajele din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Targu Mureș au utilizat duminica, 31 martie, aceasta aplicație pentru verificarea documentelor persoanelor legitime in cadrul misiunilor desfașurate. "Cu ajutorul dispozitivelor electronice mobile de tip telefon sau tableta, pe care a fost instalata aplicația, se realizeaza… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in ficare an, aproximativ 30 de jandarmi, din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu-Mureș, sprijiniți de reprezentanții Direcției Silvice Mureș, prin Ocolul Silvic Reghin, au plantat aproximativ1000 de puieți de stejar și larice in zona comunei Breaza, județul Mureș pe o suprafața…

- Intr-un comunicat al Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu-Mureș, se arata ca de la inceputul anului pana in prezent, jandarmii mureșeni au efectuat 70 de misiuni, in baza Planului de acțiune "Scutul Padurii". Cu acest prilej, au fost sancționate contravențional 72 de persoane, in principal…

- Ca in fiecare an, Gruparea de Jandarmi Mobila Targu Mures, in cooperare cu celelalte structuri teritoriale ale M.A.I, acționeaza pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța cu prilejul aniversarii "Zilei maghiarilor de pretutindeni" și comemorarii "Revoluției maghiare de la 1848". Manifestarile…

- Ca susținatori ai non-violenței in școli, Gruparea de Jandarmi Mobila „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș s-a alaturat inițiativei demarate la nivel local de catre Centrul Școlar pentru Educație Incluziva nr. 1 din Targu Mureș. In acest sens, astazi, 20 februarie, elevi din cadrul acestui centru, s-au…

- Faza 2 din Divizia A2 la volei se va desfașura sambata, 10 februarie, incepand cu ora 12:30, unde echipa CSU Targu Mureș va intalni formația CSM Caransebeș. In urmatoarea zi, duminica, 11 februarie, CSU Targu Mureș va juca impotriva celor de la CSO Voluntari 2005 in etapa 17 din Divizia A1. Meciurile…

- Pompierii mureșeni au fost prezenți la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru intervenția imediata la solicitarile cetațenilor și gestionarea optima a situațiilor de urgența produse la nivelul județului Mureș. Aceștia au fost solicitați la peste 180 de intervenții in perioada 2-5 februarie, „Din…

- Echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Targu Mureș au desfașurat o acțiune punctuala impreuna cu reprezentanții Societații de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud– Sucursala Mureș și au constatat la doua adrese din Targu-Mureș faptul ca sistemul de energie electrica nu era racordat…

- La sfarșitul de saptamanii trecute, in cadrul unor acțiuni punctuale menite sa protejeze fondul forestier național in comuna Vanatori, județul Mureș, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au oprit șapte persoane care transportau material lemnos fara documente…