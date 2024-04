Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanti sfinti din Calendarul Crestin Ortodox, este sarbatorit de ortodocși in acest an, marți, pe data de 23 aprilie. Una dintre practicile raspandite in ziua de Sf. Gheorghe este impodobirea casei cu plante, obicei care marcheaza renasterea naturii.…

- Ortodoxe Sf. Mare Mc. Gheorghe , purtatorul de biruinta; Sf. Mc. ValerieGreco-catolice Sfantul Mare Mucenic GheorgheRomano-catoliceSs. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m. Tradiții și obiceiuri pentru Sfantul Gheorghe in 2024. Cine ține cont de asta va avea sanatate și noroc tot anul Sfantul Mare Mucenic…

- Intalnirea cu Laszlo Dioszegi nu este doar o incursiune in universul savuros al painii proaspete, ci și o calatorie fascinanta prin inimile inflacarate ale susținatorilor sportului rege: fotbalul. Și asta pentru ca Dl. Dioszegi nu este doar brutar, ci și arhitectul echipei de fotbal de Liga Intai, Sepsi…

- Intru aceasta luna, in douasprezece zile, facem pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Sava, cel numit Gotul.Acest sfant parinte al nostru a patimit pentru Hristos la anul 372, in vremea prigoanei lui Atanaric, de la dregatorul Atarid, savarsindu se prin inecare in raul Buzau. Despre aceasta a scris Marele…

- Miliardarul Ion Țiriac a oferit detalii despre investiția impresionanta pe care o face in orașul Otopeni. Omul de afaceri spune ca se va ține de cuvant și va construi o sala polivalenta langa București. Investiția se ridica la aproximativ 100 de milioane de euro și ar putea fi gata in doi ani, potrivit…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Ier. Marturisitori Teofilact, episcopul NicomidieiGreco-catoliceSf. ep. Teofilact al NicomedieiRomano-catoliceSf. Ioan al lui Dumnezeu, calug.Sfantul Ierarh Teofilact Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 8 martie.In timpul ereziei iconoclaste…

- Avem primele imagini cu sicriul Mioarei Roman! Trupul neinsuflețit al mamei Oanei Roman a ajuns la biserica. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, sunt la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou și va ofera imagini in exclusivitate. Oana și Catinca Roman sunt devastate de…

- OrtodoxeAflarea moastelor Sfintilor Mc. din ConstantinopolGreco-catoliceAflarea moastelor m. din EughenionRomano-catoliceCatedra Sf. Apostol PetruSf. Margareta din Cortona, calug.Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici din Constantinopol este sarbatorita de Biserica la 22 februarie.Multe moaste de mucenici,…