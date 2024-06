Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE de SFANTUL PETRU si PAVEL 2024 • Urari de onomastica, SMS-uri de „la multi ani” de Sfintii Apostoli Petru si Pavel | teiusinfo.ro Biserica ortodoxa ii sarbatorește in fiecare an, pe 29 iunie, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Un calduros ”La mulți ani” le puteți transmite tuturor celor care…

- MESAJE de SFANTUL PETRU si PAVEL 2024 • SMS-uri de “la multi ani” de Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Urari de onomastica de Sfantul Petru și Pavel | cugirinfo.ro Biserica ortodoxa ii sarbatorește in fiecare an, pe 29 iunie, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Un calduros ”La mulți ani” le puteți…

- In perioada 28-30 iunie 2024, Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Radașeni iși deschide porțile pentru a sarbatori hramul, un eveniment cu o profunda semnificație spirituala pentru comunitatea locala și nu numai.Fiecare din cele trei zile are un program liturgic deja ...

- Dragi locuitori ai Turzii, Iubiți ostași, urmași ai eroilor Romaniei! Hristos S-a Inǎlțat! Ca o tradiție, in fiecare an sarbatorim “Ziua Eroilor”, odata cu Inalțarea Domnului, in cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti. Cu acest prilej, comemoram jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai…

- Inaltpresfințitul (IPS) Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a binecuvantat, sambata, 18 mai, lucrarile de reabilitare a ansamblului ecleziastic de la Chiticeni (comuna Secuieni), finalizate recent. Prin aceste lucrari au fost restaurate Biserica „Sfantul Dimitrie, izvoratorul de Mir”…

- Parohia ortodoxa din satul Socond, comuna Socond, județul Satu Mare, are un nou preot paroh. Biserica purtand hramurile ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel" și "Sfinții Imparți intocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena” are un nou pastor, și anume Gabriel Durnea. The post JUDEȚUL SATU MARE Parohia…

- Cristian Popescu Piedone a postat un mesaj profund religios și contemplativ despre Vinerea Mare, exprimand recunoștința și adorație pentru sacrificiul lui Hristos. In acest mesaj, edilul reflecteaza asupra suferințelor indurate de Mantuitor in timpul Patimilor și rabdarea exemplara pe care a demonstrat-o…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis, miercuri, un mesaj de Sfintele Pasti catre toți credincioșii ortodocși și greco-catolici din Romania, dar și din afara granițelor țarii. „Invierea Domnului este sarbatoarea iubirii smerite si milostive a lui Hristos cel ce a invins ura, violenta…