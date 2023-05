Sepsi a câștigat Cupa României, după finala cu „U” Cluj. Covăsnenii s-au impus la loviturile de departajare Sepsi a caștigat Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a trecut in finala, de Universitatea Cluj, la loviturile de departajare. Meciul s-a disputat miercuri seara, la Sibiu, iar dupa 120 de minute de joc scorul a fost 0-0. Prima ocazie a partidei le-au aparținut covasnenilor, in minutul 6, prin Matei. Jucatorii antrenați de Sabau au replicat in minutul 25. Thiam a șutat puternic, din colțul careului, dar portarul covasnenilor a respins in bara. U Cluj a continuat sa atace, iar in minutul 29 Thiam a trimis puțin pe langa poarta. Nistor a nimerit bara, in minutul 33 Nistor a nimerit bara. Sepsi a inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

