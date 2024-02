FCSB a învins Sepsi cu 1-0 Formatia FCSB a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii. Golul a fost marcat de Baluta ’16. FCSB: Tarnovanu – Pantea, Ngezana, Dawa, Radunovic – Olaru, Lixandru, Alhassan – Al. Baluta (Cretu ’90), Miculescu (Ov. Popescu ’64), Fl. Coman (Phelipe ’46). Antrenor: Elias Charalambous Sepsi: R. Niczuly – Oroian (Renta ;88), Kecskes (Balasa ’88), D. Ciobotariu, Dumitrescu (Varga ’61) – N. Paun – Kallaku (I. Gheorghe ’88), C. Matei, Aganovic (Rondon ’72), Fl. Stefan – Safranko. Antrenor: Bernd Storck Cartonas… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Craiova a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Sepsi, intr-un meci din etapa a 24-a a Superligii, in care gazdele a condus cu 1-0.Sepsi a deschis scorul prin Debeljuh, in minutul 33. Universitatea Craiova a revenit si s-a impus prin golurile lui Markovic…

- Universitatea Craiova a reușit sa puna capat șirului de rezultate nefaste și sa caștige cu 3-1, la Sf. Gheorghe, in fața formației Sepsi. Partida s-a consumat duminica și a contata pentru etapa 24 din Superliga. In urma acestui succes, Știința a facut un pas important spre play-off. Jovan Markovic,…

- CMI Urban, care isi are birourile administrative intr-unul din corpurile Primariei Piatra-Neamt care urmeaza sa intre, anul acesta, in lucrari de reabilitare termica si modernizare, se va muta in Piata Centrala “Sf. Gheorghe” din oras, mai exact la etajul unu din cladire. Invitat in emisiunea “Cafeaua…

- Sepsi și Poli Iași se intalnesc astazi, de la 17:00, in runda #22 din SuperLiga. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi aici programul intregii etape din SuperLiga Sepsi - Poli Iași, live de la 17:00 Click aici pentru statistici Sepsi…

- Doi dintre pugiliștii Clubului Sportiv Targoviște au incheiat la inalțime acest an! Angelo Arghira și David Nițu au terminat in forța Campionatul Național de box pentru tineret, gazduit de sala de sport a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacau. Ambii sportivi antrenați de Gheorghe…

- FCU Craiova s-a impus greu, cu 2-1, in partida susținuta luni, pe teren propriu, in fața echipei Sepsi Sf. Gheorghe. Disputa a contat intr-o partida contand pentru etapa 17 din Superliga. Gazdele au deschis scorul prin Vladislav Blanuța, care a reluat de la 6 metri, o pasa a lui Chițu (’10, 1-0). Covasnenii…

- Poliția Locala Suceava a transmis ca in zilele de 30 noiembrie 2023 si 1 decembrie, in municipiul Suceava, pe Str. Stefan cel Mare si Str. Ana Ipatescu, va avea loc ceremonialul militar organizat cu prilejul aniversarii „Zilei Nationale a Romaniei”. Astfel, circulația autovehiculelor, inclusiv autospeciale…

- Vlad Iacob, fostul administrator special de la Dinamo, are o previziune trista pentru „caini”. Crede ca vor fi doar 25.000 de suporteri la meciul cu FCSB. Dinamo o infrunta pe FCSB pe 26 noimebrie, pe Arena Naționala, de la ora 20:30. Iacob crede ca cel mai mare stadion al țarii nu va fi umplut nici…