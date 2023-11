Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, sunt casatoriți de 12 ani, dar au o relație de iubire de 18 ani, iar impreuna sunt parinții a doi copii: un baiețel și o fetița. Ca in orice familie, mai exista și mici certuri și neințelegeri intre parteneri, iar cum spune și Elena Gheorghe, daca acestea nu ar…

- Gestul facut de Fuego intr-un supermarket i-a surprins pe clienții magazinului care au ramas uimiți de reacția cantarețului. Artistul a facut declarații exclusive. Cine este și cum se comporta Paul Surugiu atunci cand nu este in lumina reflectoarelor.

- Teo Trandafir are o relație foarte frumoasa cu fiica ei, Maia, in varsta de 20 de ani. Fosta prezentatoare de la Kanal D a spus ce s-a schimbat in relația cu copilul ei in ultimii ani.Maia iși face mama mandra in fiecare clipa, iar Teo Trandafir este uimita de ințelepciunea și inteligența fiicei sale.…

- La finalul lunii septembrie, Diana Enache a devenit mama pentru prima data, dupa ce a adus pe lume o fetița. Fiica lui Adrian Enache a ales sa fie discreta, drept dovada ca abia in urma cu doua zile s-a aflat ca artistul a devenit bunic.

- Sensy a devenit mama! Influencerul a nascut un baiețel perfect in urma cu doar o zi, iar acum a facut primele declarații. Ca orice proaspata mamica, Sensy radiaza de fericire și nu ii vine sa creada ca traiește momentele pe care le-a așteptat de o viața, așa cum ea a declarat.

- Dana Roba e dispusa sa faca pace cu familia inca soțului ei, cel care a vrut-o moarta pe vedeta. Deși a incercat sa se impace cu socrii, dar și cu fratele lui Daniel Balaciu, Dana Roba susține ca nu se vrea și in continuare cu toții mint. Recent, socrii și cumnatul ei au fost audiați.

- In doar cateva zile, Sensy iși va putea ține bebelușul in brațe. Influencerița numara zilele pe degete pana cand va deveni mamica. In tot acest timp, s-a pregatit intens pentru cea mai importanta zi din viața ei. Recent, Sensy a organizat o petrecere “Baby Shower”, pentru a le spune in premiera tuturor…

- Gina Chirila și Bogdan Vladau sunt impreuna de 11 ani, iar din rodul iubirii lor a venit pe lume o fetița minunata, pe nume Katia. Deși la inceputul relației lor au trecut și prin neplacute, cei doi și-au revenit destul de repede, iar acum formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul…