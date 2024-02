Stiri pe aceeasi tema

- Xonia traiește de ani buni un adevarat coșmar. Cunoscuta cantareața este nevoia sa ia zilnic pastile cu numeroase efecte adverse și sa țina o dieta echilibrata, toata acestea doar pentru a avea parte de o viața normala. Iata cu ce problema de sanatate se confrunta indragita artista!

- Carmen de la Salciua a facut declarații exclusive despre cea mai mare dorința a ei. Vedeta și soțul ei iși doresc sa devina parinți anul acesta. Ce i-a spus medicul și ce are artista de facut pentru a iși indeplini visul.

- Shakira și cei doi copii din relația cu Gerard Pique au fost in pericol din cauza unui barbat care susținea ca este soțul artistei. Daniel John Valtier, in varsta de 56 de ani, a fost acum arestat și i s-a interzis sa se mai apropie de vedeta. Cantareața columbiana Shakira s-a mutat la Miami impreuna…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt impreuna de mai bine de trei ani și chiar daca au mai trecut și prin momente de cumpana in relația lor, aceștia sunt unul langa altul, se iubesc și au planuri mari de viitor. Totuși, de ceva timp, blondina a decis sa nu mai ofere prea multe detalii despre viața…

- Elena Gheorghe o o femeie fericita, caci are doi copii minunați și familia pe care și-a dorit-o intotdeauna. Pe plan profesional totul ii merge foarte bine, insa iata ce declarații face acum cantareața despre viața ei. Cat de implinita este și ce ii aduce ei cel mai mult bucuria pe chip.

- Ce au in comun un bucatar celebru și un impresar? La prima vedere, ați spune ca nimic, dar nu la fel stau lucrurile și in cazul lui Catalin Rizea și al lui Nicolai Tand. Cei doi sunt buni prieteni și nu rateaza niciun moment de a sta la povești. Cum au fost surprinși de curand.

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de șapte ani, iar cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. In exclusivitate pentru Spynews.ro, concurenta de la America Express ne vorbește despre nunta cu artistul, dar ne spune și de la ce ajung cel mai des sa se certe. Care sunt motivele…

- Dupa ce in urma cu doua luni Laura Giurcanu și Aris Eram, cei doi concurenți de la America Express, erau surprinși in tandrețuri in mașina, acum Laura Giurcanu ne spune care e, de fapt, adevarul. Sunt sau nu impreuna? Ce spune influncerița despre viața amoroasa.