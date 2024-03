Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat marți, 27 februarie, in calitate de for decizional, proiectul de lege care interzice vanzarea tigarilor electronice tinerilor sub 18 ani, iar legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.Legea extinde interzicerea vanzarii tigaretelor electronice, a flacoanelor…

- Liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, a afirmat ca in forma actuala camera inferioara a Congresului american nu va examina textul negociat de senatori prevazand noi fonduri pentru Ucraina. “Proiectul de lege al Senatului vizand ajutorul acordat tarilor straine ramane tacut cu…

- Doua categorii de soferi romani pot ramane fara permis auto pe viata, in anumite conditii. Proiectul de lege initiat de deputati PNL a fost adoptat tacit de Senat. Astfel, dupa ce Legea Anastasia prevede ca șoferii beți sau drogați care provoaca accidente soldate cu pierderi de vieti omenesti vor face…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…

- Proiectul de Lege introduce prevederi exprese care sa asigure asumarea de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) a calitatii de autoritate competenta la nivel national, in domeniul securitizarii, pentru entitatile aflate sub supravegherea/monitorizarea sa, in aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.402,…

- Bugetul provizoriu a fost adoptat in Camera Reprezentantilor cu 314 voturi la 108, avand 106 republicani si doi democrati in opozitie. Joi dimineata, Senatul adoptase cu usurinta proiectul de lege, cu un vot de 77 la 18, inainte de termenul-limita, care expira in weekend. Armata, Departamentul de Justitie,…

- Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat joi, la scurt timp dupa Senat, un proiect de lege pentru a finanta provizoriu guvernul federal pana la inceputul lunii martie si a evita o inchidere partiala a agentiilor guvernamentale.Documentul a fost trimis presedintelui Joe Biden pentru aprobarea finala,…

- Liderul american ''a fost clar: incapacitatea Congresului de a actiona pune in pericol securitatea SUA, a NATO si a restului lumii libere'', indica un comunicat difuzat de Casa Alba dupa intalnire, transmit AFP si DPA potrivit Agerpres.In varsta de 81 de ani, Biden a evocat ''progrese incurajatoare''…