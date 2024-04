Senatorul USR Cristian Berea a depus în Parlament un proiect de lege care prevede ca pensia la Pilonul II să crească progresiv până la 10% Conform comunicatului de presa al USR, in conditiile in care obiectivul Pilonului II este de a oferi fostilor angajati un beneficiu suplimentar pe langa pensia lor de stat, initiativa USR prevede o crestere progresiva a cotei de contributie la Pilonul II, cu 1%, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, pana la atingerea unui procent de 10%, tocmai pentru a facilita o tranzitie adecvata si sustenabila. Astfel, nu va exista un soc economic in aceasta tranzitie si ea va intra in mod natural in schema de pensii nationala. „Sistemul de pensii din al doilea pilon ar trebui privit ca o investitie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

