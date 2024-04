USR: Contribuţia la Pilonul II de pensii ar putea creşte până la 10% USR are o inițiativa. Aceasta se refera la contributia la Pilonul II de pensii, care ar putea creste pana la 10%. Potrivit unui comunicat al Uniunii Salvati Romania transmis miercuri pentru Agerpres , in conditiile in care obiectivul Pilonului II este de a oferi fostilor angajati un beneficiu suplimentar pe langa pensia lor de stat, initiativa prevede o crestere progresiva a cotei de contributie cu 1%, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, pana la atingerea unui procent de 10%, pentru a facilita o tranzitie „adecvata” si „sustenabila”. „Astfel, nu va exista un soc economic in aceasta tranzitie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Conform comunicatului de presa al USR, in conditiile in care obiectivul Pilonului II este de a oferi fostilor angajati un beneficiu suplimentar pe langa pensia lor de stat, initiativa USR prevede o crestere progresiva a cotei de contributie la Pilonul II, cu 1%, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui…

