Semieșec pentru FCSB în Liga 1. Doar remiză în meciul cu CS Mioveni (Video) CS Mioveni și FCSB au remizat, scor 1-1, intr-un meci disputat sambata seara, in cadrul etapei a 27-a a Ligii 1. FCSB a deschis scorul in minutul 7, prin Edjouma. Formația argeșeana a replicat in minutul 37, prin Garutti. Gazdele au restabilit egalitatea in prelungirile primei reprize, prin Balaur. FCSB a ratat o ocazie mare cu șapte minute inainte de final. Octavian Popescu i-a pasat lui Tanase, capitanul roș-albaștrilor a șutat, portarul a respins pana la Burlacu, iar acesta nu l-a putut invinge pe Șerbanica. FCSB ocupa locul doi, cu 59 de puncte, in timp ce CS Mioveni e pe 12, cu 28 de puncte.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Chindia: Cabuz – Martac, Pitian, Iacob, Ionita – Corbu (Sila ’56), Popadiuc, Kocici (Cantave ’86), Butean (Cherchez ’87) – Florea, Popa. Antrenor: Emil Sandoi Mioveni: Ducan – Oancea, Balaur, Scarlatache, Garutti, Burnea – Dumitriu (Panait ’72), Veres (Toma ’72) – Radescu…

- FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminica seara, in etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 2, cu un șut din afara careului. Mijlocașul a incercat o noua execuție spectaculoasa, in minutul 7. Dinamo a…

- Dinamo București și FCSB se dueleaza joaca duminica, de la ora 20:00, în etapa a 23-a din Liga 1 la fotbal. Partida are loc pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare și este transmisa în format LiveText pe HotNews.ro."Derby de România" poate fi urmarit în direct…

- Formatia FCSB continua cursa de urmarire a liderului CFR Cluj si a reusit o victorie in deplasare, scor 1-0, cu Gaz Metan Medias, in etapa a IX-a din Liga 1 Casa Pariurilor, informeaza News.ro. Darius Olaru a marcat pentru FCSB in minutul 59. Gaz Metan: Octavian Valceanu - De Moura,…

- FCSB a invins-o pe UTA, cu 2-1, intr-un meci disputat duminica seara, pe Arena Naționala, in etapa a 18-a a Ligii 1. In minutul 21 al partidei, Octavian Popescu a fost calcat in careu de Roger, iar “centralul” a dictat penalty pentru FCSB. Florin Tanase a transformat de la “punctul cu var”, deschizand…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro. Golurile au fost marcate de Garutti ’33 (autogol) si Mitrea ’88 (penalti). In minutul 59, Buziuc a ratat…

- FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 3-2 echipa CS Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii 1. Gazdele au inceput tare, iar in primul minut de joc Dan Nistor a creat prima ocazie de gol, dar a alunecat in momentul șutului. In minutul 12, Iulian Cristea a cazut…

- Rapid și CS Mioveni au remizat, scor 1-1, intr-un meci disputat sambata seara, in etapa a 17-a a Ligii I. Confruntarea s-a desfașurat la Mioveni, dar echipa gazda a fost Rapid. Galben-verzii au deschis scorul in minutul 15 prin Buziuc, acesta marcand un șut din afara careului. Balonul a lovit bara,…