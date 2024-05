Stiri pe aceeasi tema

- NATO cade in "extaz razboinic" si deja se afla in confruntare directa cu Rusia, a estimat luni Kremlinul, dupa ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut aliatilor sa autorizeze Ucraina sa atace direct teritoriul rus cu armele pe care i le furnizeaza ca ajutor militar.

- NATO cade in "extaz razboinic" si deja se afla in confruntare directa cu Rusia, a estimat luni Kremlinul, dupa ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut aliatilor sa autorizeze Ucraina sa atace direct teritoriul rus cu armele pe care i le furnizeaza ca ajutor militar.

- NATO cade in „extaz razboinic” si deja se afla in confruntare directa cu Rusia, a estimat luni Kremlinul, dupa ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut aliatilor sa autorizeze Ucraina sa atace direct teritoriul rus cu armele pe care i le furnizeaza ca ajutor militar.

- Tensiune din Rusia și NATO crește pe zi ce trece. Kremlinul a ajuns la nivelul unei confruntari directe cu Alianța Nord-Atlantica și spune ca Franța este in pericol daca trimite soldați in Ucraina. Rusia este „in confruntare directa” cu NATO Purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov,…

- Rusia si NATO se afla acum in „confruntare directa”, a afirmat joi Kremlinul, in timp ce Alianta a marcat in aceasta zi implinirea a 75 de ani de la infiintare, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Rusia si NATO se afla acum in ‘confruntare directa’, a afirmat joi Kremlinul, in timp ce Alianta a marcat in aceasta zi implinirea a 75 de ani de la infiintare, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Valurile succesive de extindere a NATO sunt adesea amintite de presedintele rus Vladimir Putin,…

- Fostul presedinte si actualul numarul doi al Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, a reacționat, joi, dupa noile declarații ale președintelui Emmanul Macron, potrivit carora Franța va susține Ucraina „fara limite”. Medvedev spune ca afirmatiile liderului francez inseamna ca nici Rusia „nu…

- Kremlinul a denuntat luni „implicarea directa” a Occidentului in Ucraina, dupa difuzarea pe retelele sociale a unei discutii intre cativa ofiteri germani de rang inalt avand ca subiect livrarea de arme, mai precis rachete Taurus, Ucrainei, transmit AFP si Reuters. O inregistrare audio a unei reuniuni…