Universitatea Craiova a reușit sa-și adjudece victoria cu 3-2 in fața formației Sepsi și a incheiat play-off-ul Superligii pe locul 3. Pentru Știința urmeaza un joc de baraj (duminica, 26 mai) pentru participarea in Conference League. Adversara alb-albaștrilor va fi invingatoarea partidei dintre Oțelul Galați și U Cluj, confruntare care se va disputa astazi, de la ora 14.00. In fine, la finalul confruntarii de sambata seara, din Banie, antrenorul Universitații Craiova a tras concluziile dupa acest joc cu Sepsi și s-a declarat mulțumit de modul cum a luptat echipa sa in repriza secunda. Acesta…