Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa Revoluție, in anul 1992, Michael Jackson a venit in Romania pentru a susține un concert din cadrul turneului sau „Dangerous World Tour”. Puțini știu ca, inainte de spectacol, celebrul cantareț a dorit sa o viziteze pe prințesa Ecaterina Caradja Cantacuzino.

- Istoria telefoniei mobile din Romania este strans legata de evoluția tehnologica și schimbarile sociale și economice din țara, iar lupta pentru supremație a devit tot mai interesanta in ultimii ani.

- Donald Trump, care candideaza din partea republicanilor la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, a postat pe o retea sociala ca se va folosi de relatia sa cu presedintele rus, Vladimir Putin, pentru ca reporterul publicatiei The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, sa fie eliberat dintr-o…

- Flanco Smart Discounter a inaugurat doua noi magazine: unul in București, la Vitantis, și celalalt in Pitești, la Argeș Mall. Acest lucru marcheaza tranziția retailerului catre primul lanț de magazine Smart Discounter electro-IT din Romania. Flanco Smart Discounter Vitantis, situat in parcul comercial…

- Simona Halep a revenit in Romania! Așteptata pe aeroport de presa, sportiva a vorbit despre planurile de viitor. „O sa joc de placere. Nu știu cat voi mai juca. Mi-a fost dor de galagia facuta de fani”, a spus Simona, la revenirea in țara.Sportiva susține ca a fost emoționata la revenirea…

- "Spitalele din subordinea Primariei Capitalei au un coordonator in momentul de fata, se numeste ASSMB. Am avut foarte multe probleme cu aceste spitale din subordinea Primariei. Spitalul Colentina functioneaza fara autorizatie sanitara de functionare, a functionat doua luni de zile. (...) I-a expirat…

- La sfarșitul saptamanii trecute l-am intalnit pe domnul Dan Pavel la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, cu ocazia lansarii carții domniei sale „Iuliu Maniu in Jurnalul lui Corneliu Coposu. O reinterpretare a istoriei”. Filosof, scriitor, ziarist, consultant politic, politolog, profesor la Facultatea…

- Mulți romani „din afara” viseaza sa se intoarca acasa și sa deschida o afacere, folosind experiența acumulata in Occident. Pentru Ionel Ivasiuc (49 de ani), alias Ionel de la Lugojel, proiectul a devenit realitate. Revenit din Italia in 2010, s-a apucat de legumicultura. Muncește mult, dar are succes…