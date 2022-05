Șeful SMA, generalul Daniel Petrescu, prezent la reuniunile militare UE și NATO Seful Statului Major al Apararii (SMA), generalul Daniel Petrescu, participa, in perioada 17 – 19 mai, la reuniunile militare ale Comitetului Militar al Uniunii Europene (EUMC) si Comitetului Militar al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO MC), organizate la Bruxelles, in formatul sefilor Apararii, informeaza MApN. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de minister, pe agenda sedintei EUMC, din 18 mai, sunt inscrise subiecte privind implementarea „Busolei Strategice”, documentul programatic al politicii de securitate si aparare a UE, despre implicatiile razboiului dus de Federatia… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

