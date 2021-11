Stiri pe aceeasi tema

- “Nimeni sa nu se leneveasca a-și pomeni parinții; insa trebuie pomeniți și toți creștinii ortodocși, și nu doar in aceasta zi, ci la orice vreme și la oricare rugaciune. Și noi vom ajunge unde sunt ei acum, și noi vom avea nevoie sa fim pomeniți in rugaciunile altora, așa cum cel sarman are nevoie de…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a reacționat, miercuri, dupa ce Florin Cițu i-a cerut demisia, precizand ca acesta nu o poate demite, iar asta il dispera pe premier. „Probabil a promis cuiva aceasta functie si nu poate sa livreze promisiunea. Daca citim comunicatul CCR, cred ca ne da dreptate. Spune…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit data de 29 septembrie ca fiind termenul pana la care partile trebuie sa trimita puncte de vedere, in sesizarea depusa de Anca Dragu. Termenul pentru sedinta de judecata se stabileste ulterior datei de 29 septembrie. Congresul PNL are loc pe 25 septembrie.…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat ca va trimite o sesizare catre Curtea Constituționala prin care solicita judecatorilor sa-l oblige pe Florin Cițu sa trimita propunerile de miniștri in Parlament, care vor fi numiți in locul miniștrilor USR-PLUS. ”Cer obligarea primului-ministru de a formula…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca este de neimaginat ce s-a intimplat azi in plenul Parlamentului, cand Florin Roman de la PNL nu vroia sa ii dea microfonul ca sa poata conduce ședința. „Nu m-am asteptat la o asemenea incercare de preluare a puterii, este ceva de neimaginat, dumnealui…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, marți, ca, impreuna cu președintele Camerei Deputaților, a gasit soluția pentru convocarea plenului reunit in privința moțiunii de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR. “Noi avem o obligație legala de a pune in circuit aceasta moțiune de cenzura. Astazi…

- Direcția Naționala Anticorupție a refuzat cererea de revocare din funcție a Melindei Diaconescu, procurorul din dosarul ”Colectiv”, cerere care a fost formulata de Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat, vineri, ca urmeaza sa fie pus in discutie la Comisia de Disciplina cazul lui Mircea Gheorgheosu, parlamentar din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), care a fost prins cu cannabis la Parlament. “Este angajat al grupului AUR la Senat, este o mentiune…