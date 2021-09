Stiri pe aceeasi tema

- Un raport de 84 de pagini, scris de cercetatori si economisti, inclusiv un fost ministru de Finante columbian, a fost publicata luni pe site-ul bancii, la aproximativ trei saptamani dupa ce a fost trimis economistului sef al Bancii Mondiale Carmen Reinhart. Banca Mondiala a anuntat joia trecuta ca va…

- Liderii Bancii Mondiale, inclusiv fostul director executiv Kristalina Georgieva, au pus presiune pe angajații instituției, care s-au temut ca-și pierd locurile de munca, pentru a ridica China in clasamentul din raportul „Doing Business 2018”, un instrument folosit pentru informarea și stimularea investitorilor…

- Georgieva a declarat ca nu este de acord in mod ”fundamental cu constatarile si interpretarile” raportului independent, pregatit de firma de avocatura WilmerHale la cererea comitetului de etica al Bancii Mondiale si facut public joi. Raportul a constatat ca Georgieva si alti oficiali ai Bancii Mondiale…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose anunța, intr-o postare pe Facebook, ca Fondul Monetar Internațional (FMI) este in fierbere dupa scandalul “Doing Business”, in care Banca Mondiala susține ca nu va mai publica raportul, dupa constatarea unor grave nereguli. In acest scandal, actuala șefa FMI, Kristalina…

- Kristalina Georgieva risca sa vada ca autoritatea sa de presedinte al Fondului Monetar International este subminata cu doar cateva saptamani inainte de reuniunea anuala a institutiei financiare, dupa ce a fost acuzata ca a influentat un raport in favoarea Chinei in perioada in care a lucrat la Banca…

- Joe Binde acuza China ca ar ascunde informații importante despre originea COVID-19. Aceste acuzații vin la puțin timp dupa publicarea rezumatului unui raport al anchetei realizate pe acest subiect de catre serviciile de informatii americane. „Informatii cruciale cu privire la originile pandemiei exista…

- Casa Alba califica drept periculos și iresponsabil faptul abandonarii de catre Beijing a planului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care prevede a doua etapa a studierii originii COVID-19 in China, relateaza pravdacom.ua.

- Beijingul a respins, vineri, criticile directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cu privire la presupusa lipsa de cooperare a Chinei in ancheta asupra originilor pandemiei de COVID-19. In timp ce OMS acuza China ca nu a dorit sa ofere prea multe informații…