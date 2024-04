Stiri pe aceeasi tema

- Singurul candidat nominalizat la functia de sef al Fondului Monetar International (FMI) este actualul director general, Kristalina Gheorghieva. Cei care au dorit sa ocupe acest post au avut posibilitatea de a-și depune candidaturile pana pe date de 3 aprilie, precizeaza Comitetul executiv al fondului.…

- Secretarul general al Natiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a salutat luni adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unei rezolutii prin care se cere o incetare imediata a focului in Fasia Gaza si eliberarea ostaticilor retinuti de Hamas, estimand ca lipsa punerii in aplicare a acestui…

- Klaus Iohannis este singurul candidat oficial in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, susține europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. In legatura cu o candidatura a ministrului Olandei, europarlamentarul PNL considera ca se discuta ”informal”. Siegfried Mureșan a mai subliniat ca președintele…

- Fondul Monetar International (FMI) a inceput procesul de selectare a viitorului sau director general si intentioneaza sa aleaga un candidat pana la finalul lunii aprilie, a informat Comitetul executiv al creditorului global, transmit DPA si Reuters. Kristalina Georgieva, o economista din Bulgaria,…

- Video | Klaus Iohannis anunța oficial: Am decis sa intru in competiție pentru funcția de secretar general al NATOPreședintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general al NATO."Sunt doua decenii de cant Romania este membru NATO. Valorile…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca in acest moment candidatul pentru functia de primar general al Capitalei din partea PSD este Gabriela Firea, dar in perioada urmatoare social-democratii vor decide daca merg separat la aceste alegeri sau impreuna cu PNL. Premierul a fost intrebat cine va…

- Fostul sef al spitalului unde au ars zece pacienti va candida din partea PSD la Primaria Roman. Este vorba, mai exact, de Lucian Micu, fost primar PNL al Romanului, care nu și-a putut duce la final mandatul precedent din cauza unor probleme semnalate de ANI. Decizia nu este privita cu ochi buni, mai…

- Potrivit directorului general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, creșterea inteligenței artificiale va avea un impact puternic asupra locurilor de munca. Pana la 60% din locurile de munca vor fi afectate in economiile avansate și pe unele piețe emergente din toata lumea,…