- Jurgen Klopp (56 de ani) și Pep Guardiola (53), cea mai așteptata confruntare din fotbal. Doua filosofii de fotbal total opuse, doua genii care au revoluționat acest sport. Doi antrenori care se respecta. Al 30-lea duel direct, duminica, la inca un Liverpool - Manchester City trepidant, un duel pentru…

- Mohamed Salah, 31 de ani, ar avea un acord secret cu un club saudit, unde se va transfera la sfarșitul acestui sezon, a susținut un nume faimos al fotbalului egiptean. La inceputul lunii, The Athletic a susținut ca Al-Ittihad ar vrea sa-i plateasca lui Liverpool 234 de milioane de euro. La vara, Jurgen…

- Jurgen Klopp o va parasi pe Liverpool la finalul acestui sezon, dupa ce a petrecut noua ani la echipa de pe Anfield, iar ultimul sau meci pe banca gruparii din Premier League aduce bani frumoși pentru cei care vor sa vanda un bilet la meci.

- Cu liderul Liverpool ocupat in weekendul care urmeaza cu finala Cupei Ligii, Manchester City și Arsenal au șansa de a reduce diferența de puncte in ceea ce se anunța a fi cea mai stransa cursa pentru titlu din Premier League din ultimii ani, potrivit mediafax. Echipa lui Jurgen Klopp a invins miercuri…

- ​Jurgen Klopp o va parasi pe Liverpool la finalul acestui sezon, dupa noua ani petrecuți la formația de pe Anfield. Antrenorul german a transmis și cine ar fi inlocuitorul ideal pentru el pe banca echipei din Premier League.

- Liverpool a revenit in fruntea clasamentului, dupa ce a invins simbata pe Burnley, cu 3-1, pe teren propriu. Echipa lui Jurgen Klopp a cautat sa reacționeze dupa infringerea de la sfirșitul saptaminii trecute in fața lui Arsenal. La pauza, scorul a fost 1-1. Cormoranii au preluat conducerea in minutul…

