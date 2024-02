Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, l-a demis, marti, pe șeful Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), PNL-istul Ionuț Lupu. Acesta refuzase plata subvenției pentru firmele apropiate de baronul PSD Paul Stanescu, in dosarul stufului din Delta Dunarii. Demiterea lui Lupu…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (foto), din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem. Decizia ministrului…

- Ionuț Lupu, directorul general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, a fost demis din funcție marți seara de catre ministrul Agriculturii, Florin Barbu, din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem. „Am semnat ordinul de demitere al directorului…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem, conform agerpres.ro. “Am…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA , Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu.Din primele informatii, masura atr fi fost luata din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului…

- Dosarul a fost instrumentat de procurorul Sorin Constantinescu, fost sef al DNA Constanta. Sentinta definitiva in dosarul in care Bogdan Dumitru Dumitrascu, fostul director general adjunct al Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura APIA , a fost deferit justitiei de procurorii DNA Constanta…

- Bogdan Dumitru Dumitrascu, fost director general adjunct al Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA), a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita.Initial, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Bogdan Dumitru Dumitrascu…

- Ionut Costin Lupu a fost numit, marti, in functia de director general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA , acesta fiind sustinut de PNL Neamt, a declarat presedintele filialei, George Lazar.Domnul Ionut Costin Lupu, medic veterinar si presedinte al Asociatiei Crescatorilor de…