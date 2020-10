Stiri pe aceeasi tema

- La combinația asta suntem siguri ca nu te-ai fi așteptat. Connect-R, Liviu Teodorescu și Cedry2k au lansat „Inapoi la Zero”. Piesa e #fresh și a avut premiera, unde altundeva, decat la Virgin Radio Romania. O sa fie HIT. Sigur, sigur. Da-i un Play!

- In aceasta dimineața, Lidia Buble și Cornel Ilie și-au lansat cea mai recenta piesa, in cadrul matinalului Neața, cu Razvan și Dani. Chiar daca toata lumea aștepta intalnirea dintre artista și fostul iubit, ei bine, telespectatorii au avut parte de o surpriza. Razvan a plecat din platoul emisiunii,…

- Romania a importat de doua ori mai multa electricitate in prima jumatate a acestui an, adica aproape de 3,5 terawatt-ora decat in perioada similara a anului trecut, arata cel mai recent raport al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie. Producția de energie electrica livrata de centrale a fost…

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat recent un nou videoclip la piesa „Hai Sus“, melodie care a caștigat primul loc in cadrul Bega Music Festival 2019. In cursul acestui an, formația a mai lansat un single acompaniat de un videoclip la piesa „Lux Vincit“, iar printre aparițiile lor recente…

- Sistemul de reciclare a ambalajelor de tip “Garanție-depozit” va fi lansat in dezbatere publica. Sistemul de reciclare a ambalajelor de tip “Garanție-depozit” va fi lansat in dezbatere publica in urmatoarele saptamani, posibil chiar inainte de alegerile locale – a declarat astazi secretarul de stat…

- Trupa de K-pop sud-coreeana BTS a lansat vineri "Dynamite", un nou single cantat pentru prima data integral in limba engleza cu care grupul de baieti vrea sa trimita "un mesaj plin de bucurie si de incredere" fanilor in acest moment marcat de pandemie, relateaza EFE. "Nu intra in planurile noastre sa-l…

- Reckaze a lansat, la inceputul acesteo saptamani, ”Bucharest in Peace”. ”Vreau sa transmit calitate: versuri gandite și bine lucrate, pe un sound intotdeauna fresh. Piesa reflecta perspectiva mea asupra unui București adoptat, dar pe care ajungi rapid sa-l iubești și sa-l uraști in același timp. Deși…

- Sean Norvis a lansat un nou videoclip extras din cele de-al doilea album al sau de studio „United“, melodia „The Power“ fiind realizata alaturi de Fabricio El Latino. Sean Norvis s-a nascut la Faget și a avut de-a lungul cariere sale numeroase colaborari cu artiști din țara și din strainatate. Cel de-al…