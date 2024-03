Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat oficial ca Podul Șerbanești din Bacau va fi redeschis circulației rutiere incepand cu data de luni, 25 martie. Lucrarile de intreținere pentru asigurarea siguranței traficului rutier și pietonal pe Podul Șerbanești s-au incheiat mai devreme decat estimarile…

- In cel mai scurt timp vor incepe lucrarile de extindere la 4 benzi a DN71 Baldana-Targoviște! Se lucreaza la proiectul tehnic de modernizare a DN71 Targoviște-Sinaia, etapa care precede lucrarile de execuție! Este de necontestat faptul ca aceste proiecte, de care se leaga dezvoltarea județului Dambovița,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane: „Pe DN 2, localitatea Pufești, județul Vrancea, un pieton a fost lovit de un autocamion, suferind multiple leziuni și urmand a fi transportat la spital. Circulația rutiera este restricționata pe sensul de mers Bacau – Buzau, desfașurandu-se…

- Lucrarile de reabilitare a rețelelor de apa și canal vor necesita inchiderea circulației rutiere in una dintre intersecțiile importante din Timișoara. Inchiderea nu va fi totala, se va realizat etapizat, a anunțat Primaria Timișoara. Astfel, Comisia de Circulație din cadrul Primariei Municipiului Timișoara…

- Stadiul proiectelor la cele mai importante lucrari de infrastructura din Dambovița a fost prezentat de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionuț Savoiu. In cazul celui mai așteptat proiect ce va demara in curand – extindere la patru benzi pe DN 71 Baldana-Targoviște, vor incepe exproprierile…

- Incepand de luni, 26 februarie, au loc lucrari de intreținere pentru punerea in siguranța a traficului rutier pe Podul Șerbanești. Circulația rutiera va fi restricționata temporar pe Podul Șerbanești din municipiul Bacau, in perioada 26.02.2024- 29.03.2024, ca urmare a acestor intervenții. Lucrarile…

- Furnizarea apei va fi oprita, marți, in intervalul 08:00 – 16:00, in mai multe zone din Constanța pentru a facilita lucrari de modernizare și sectorizare a rețelei de distribuție a apei din municipiu, transmite RAJA S.A. intr-un comunicat de presa. Astfel, in intervalul menționat, vor ramane fara apa…