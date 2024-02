Se cauta mii de lucratori calificați pentru a lucra pe șantierul autostrazii Pitești – Sibiu in Romania, cu un salariu cuprins intre 4.500 și 5.000 lei, condiția esențiala fiind seriozitatea. O mulțime de barbați apte pentru munca s-au mutat in oraș sau au plecat in strainatate. Este necesara o forța de munca considerabila pentru construcția autostrazii Pitești – Sibiu. Peste 2.000 de lucratori sunt cautați de constructori, care au inceput sa caute oameni in satele de-a lungul traseului autostrazii. Chiar daca situația este dificila, Compania Naționala de Drumuri nu considera ca intarzierile lucrarilor…