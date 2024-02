Varianta Ocolitoare este gata în procent de 80% Direcția Regionala de Drumuri și Poduri(DRDP) Craiova a anunțat ca Varianta Ocolitoare a municipiului Targu Jiu este finalizata in procent de peste 80%. Ultimele lucrari vizeaza turnarea stratului de uzura și mai sunt de executat lucrari complexe in zona strazii Ana Ipatescu, din partea de sud a municipiului. Potrivit noilor termene asumate de catre constructor, in 4 luni de zile va fi inaugurate șoseaua lunga de peste 20 de kilometri. Lucrarile ar fi trebuit sa fie gata in decembrie 2023, insa au existat anumite intarzieri pe care constructorul le-ar fi justificat și a beneficiat de prelugirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

