- Județul Dambovița va avea o șosea de mare viteze cu patru benzi ce va lega A1 București-Pitești de orașul Titu, informația a fost facuta publica de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Drumul va avea o lungime de aproximativ 14 km, va incepe de la nodul rutier de la Corbii Mari, punct din care…

- Stadiul proiectelor la cele mai importante lucrari de infrastructura din Dambovița a fost prezentat de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionuț Savoiu. In cazul celui mai așteptat proiect ce va demara in curand – extindere la patru benzi pe DN 71 Baldana-Targoviște, vor incepe exproprierile…

- Reabilitarea și modernizarea DJ 724 Malu cu Flori-Pucheni , in plin proces de execuție sunt lucrarile la podul de peste raul Dambovița și se foreaza o parte a coloanelor ce vor stabiliza zona și vor preveni alunecarile de teren. Din valoarea totala a proiectului de aproximativ 76.000.000 de lei, Consiliul…

- Informam utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi ca OG14/2024, a adus modificari la OG15/2002, privind tariful de utilizare (rovinieta), cu intrare in vigoare de la 11 martie 2024. Precizam ca rovinietele valabile la data de 11 martie 2024 iși vor pastra valabilitatea! Pentru autoturisme…

- Lucrarile de conservare și restaurare a fostei Școli de Cavalerie din Targoviște sunt in plina desfașurare. Valoarea totala a proiectului se ridica la aproape 22.000.000 de lei. Din aceasta suma, aproximativ 8.000.000 sunt fonduri norvegiene nerambursabile, diferența urmand sa fie asigurata de Consiliul…

- Polițiștii dambovițeni intensifica controalele desfașurate in cadrul actiunii „PIROTEHNIC”, pentru prevenirea, constatarea si combaterea evenimentelor cauzate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea si utilizarea articolelor…

- Noi imagini de pe șantierul A7 Bacau – Pașcani au aparut astazi pe canalul de Youtube Ștef@Zboara, care monitorizeaza progresele pe Autostrada Moldovei. Lucrarile, conform DRPD Iași sunt la 4.3% pe lotul 1 Bacau – Pașcani. Imaginile au fost filmate de-a lungul comunei Filipești Articolul VIDEO: UMB…

- Realizarea sistemului de distribuție Gaze Naturale devine REALITATE in comuna Corbii Mari, au fost emise Ordinul Ministerului Energiei Nr. 1598/5.12.2023 și Ordinul Ministerului Dezvoltarii ,Lucrarilor Publice și Administrației Nr.2364/06.11.2023. Valoarea investiției este de peste 64.000.000 lei, …