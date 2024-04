Stiri pe aceeasi tema

- Au demarat lucrarile in cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Branești – Vulcana-Pandele – Șotanga – Targoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A (Gura Ocniței – Adanca – Bucșani – Marcești – Finta – Postarnacu – DN 1A)”,…

- Au inceput lucrarile de modernizare la DJ 712 Pucioasa – Branești – Vulcana-Pandele – Șotanga – Targoviște și DJ 720C Gura Ocniței – Ocnița, primele doua loturi din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean DJ 712 (Pucioasa – Branești – Vulcana-Pandele – Șotanga – Targoviște),…

- CJ Dambovița a semnat contractele de execuție pentru modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Branești – Vulcana-Pandele – Șotanga – Targoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A (Gura Ocniței – Adanca – Bucșani – Marcești – Finta – Postarnacu – DN 1A)”. Valoarea este de aproximativ 64.200.000…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Dambovița, au documentat activitatea infracționala a mai multe persoane, cu varste cuprinse intre 19 și 33 de ani, banuite de trafic intern și internațional de droguri de risc…

- In cel mai scurt timp vor incepe lucrarile de extindere la 4 benzi a DN71 Baldana-Targoviște! Se lucreaza la proiectul tehnic de modernizare a DN71 Targoviște-Sinaia, etapa care precede lucrarile de execuție! Este de necontestat faptul ca aceste proiecte, de care se leaga dezvoltarea județului Dambovița,…

- Reabilitarea și modernizarea DJ 724 Malu cu Flori-Pucheni , in plin proces de execuție sunt lucrarile la podul de peste raul Dambovița și se foreaza o parte a coloanelor ce vor stabiliza zona și vor preveni alunecarile de teren. Din valoarea totala a proiectului de aproximativ 76.000.000 de lei, Consiliul…

- La Creșa nr. 2 Targoviște a fost finalizat și a intrat in faza de recepție proiectul de reabilitare, extindere, modernizare și dotare, ultimul implementat de administrația publica locala cu finanțare PNDL 2. Proiectul are o valoare de cinci milioane de lei iar calitatea execuției este una deosebita.…

- In contextul adoptarii bugetului local pe 2024, primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, a precizat ca sumele din capitolul destinat dezvoltarii sunt mai mari decat cheltuielile de funcționare, bugetul fiind axat pe susținerea celor 98 de investiții aflate in derulare in Targoviște, in diferite…