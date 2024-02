Se scumpesc cursele cu taxi-ul! Modificările la Legea taximetriei, votate în Senat Dupa aproape 20 de ani, Legea taximetriei va suporta modificari. Schimbarile sunt importante și ii ii privesc atat pe taximetriști, cat și pe clienți! Cursele cu taxi -ul se vor scumpi, daca se schimba Legea taximetriei, care nu a mai fost modificata de aproape 20 de ani. Legea 38/2003 se pregatește sa primeasca prima sa actualizare semnificativa. Se vor modifica inclusiv tarifele! Cursele cu taxi-ul se vor scumpi in Romania Modificarile aduse legii respective au fost aprobate tacit in Senat, fiindca termenele legale de dezbatere și vot nu au fost indeplinite. Schimbarile propuse aduc modificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

