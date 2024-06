Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru unii angajați din Romania. Un nou proiect legislativ vizeaza dublarea perioadei de telemunca pentru mai multe persoane. Acestea trebuie, insa, sa indeplineasca o condiție clara pentru a beneficia de acest sprijin in fiecare luna. Zile mai multe de telemunca Consiliul Economic și Social…

- Schimbari importante in ceea ce privește legea moștenirii. Au fost aduse reglementari semnificative in ceea ce privește obținerea proprietaților, care le vor ușura munca romanilor. Moștenitorii caștiga timp și bani cu noua lege și au parte de mai multe avantaje. Reglementari la legea moștenirii Au fost…

- Modificari majore la obținerea cazierului judiciar, unul dintre cele mai importante documente. Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind obținerea acestuia, care de acum a fost simplicata. Care sunt cetațenii ce il pot primi și in format…

- Varsta minima necesara pentru a obține permisul de conducere se va schimba, conform unui proiect de lege introdus in Senat. Acest proiect modifica regulile pentru viitorii șoferi, oferind posibilitatea celor de 17 ani sa obțina permisul și sa conduca vehicule cu o putere mai mare de 20 de cai putere,…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Natalia Intotero, propune schimbari importante in Carta Europeana a drepturilor Omului. Sunt vizate masuri de sprijin in ceea ce privește copiii și adulții cu dizabilitați din Romania. Totul a fost discutat in cadrul unei mese rotunde. Sprijin…

- O mulțime de pensionari și persoane cu situații precare beneficiaza de cardurile sociale din partea statului. Pana acum, puteau fi folosite doar pentru alimente și mese calde, dar autoritațile vor sa extinda valabilitatea și aria de utilizare a acestora. Medicamente platite cu cardurile sociale Ultima…

- Proiect de lege privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care deservesc activitatilor pentru securitatea nationala. Actul normativ a fost depus la Senat de catre deputatii PSD Alfred Simonis si Mihai Weber. Daca propunerea legislativa va fi adoptata, in jurul…

- Mai multi parlamentari de la PSD au depus la Senat un proiect de lege care modifica legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in sensul in care completarea actualului cadru legal, astfel incat persoanele cu handicap sa beneficieze de toate documentele pentru…