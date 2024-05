Modificări importante privind calculul pensiilor militarilor și polițiștilor. Propunere legislativă Deputatul PNL Adrian Cozma a declarat ca a depus amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2024, ce vizeaza stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apararii Nationale, prin care propune eliminarea unor inechitati din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Propunerea este sa se utilizeze cuantumul soldei […] The post Modificari importante privind calculul pensiilor militarilor și polițiștilor. Propunere legislativa appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

