Stiri pe aceeasi tema

- Mingea oficiala a Cupei Mondiale din 2022, gazduita de Qatar, se numeste „Al Rihla“ (inseamna calatorie in limba araba – n.r.) si este fabricata de Adidas. Este un balon care, potrivit producatorilor, „se misca prin aer mai rapid decat orice alta minge din istoria competitiei“, informeaza agentia EFE,…

- Cristiano Ronaldo (37 ani) a vorbit la conferința de presa premergatoare duelului dintre Portugalia și Macedonia de Nord, meci care ii asigura invingatoarei prezența la Campionatul Mondial de Fotbal 2022 din Qatar. Portugalia va intalni Macedonia de Nord, marți, 29 martie, de la ora 21:45, pe stadionul…

- Trei incendii au afectat saptamana aceasta Mexicul, lovit de seceta, iar unul arde inca intr-o zona de vilegiatura situata la 90 km sud de capitala Ciudad de Mexico, au anuntat joi pompierii, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Naționala Angliei nu va juca niciun meci internațional impotriva Rusiei, dupa invazia dictata de Putin in Ucraina. E vorba despre toate competițiile internaționale! Anunțul a fost facut in aceasta seara de Federația Engleza de Fotbal. Polonia, Suedia și Cehia au refuzat deja sa intalnesca Rusia in barajul…

- Celebrul luptator de kick boxing, Catalin Moroșanu, a devenit tata pentru a doua oara. Soția sa a nascut, in urma cu doua luni, un baiețel, dar pentru ca nașterea a fot prematura, soții Moroșanu au preferat sa țina secret evenimentul. Au trecut doua luni de la nașterea lui Moroșanu Junior, a trecut…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Sportului din Qatar, celebrata luni, 7 februarie, organizata in cadrul Ambasadei Qatarului la București, a avut loc un eveniment de prezentare a stadioanelor pe care se va desfașura Campionatul Mondial de Fotbal, Qatar 2022. La acest eveniment, datorita rezultatelor obținute…

- Marii producatori de petrol anunța ca vor majora producția in luna martie. Este raspunsul venit dupa ce mai multe țari au cerut acest lucru. Motivul: prețurile in creștere la carburanți. Grupul OPEC este format din Organizația Statelor Exportatoare de Petrol și alți mari producatori. Aceștia au decis…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, primul sef de stat israelian care viziteaza Emiratele Arabe Unite, a fost întâmpinat duminica la Abu Dhabi de printul mostenitor Mohammed bin Zayed, conducatorul de facto al acestui stat arab.La ceremonia oficiala de la palatul al-Watan din…