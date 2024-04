Marina regala britanica a confiscat 3,7 tone de droguri, in valoare de aproape 33 de milioane de lire (41 de milioane de dolari) de la traficanti din Orientul Mijlociu. In doua operatiuni, in mai putin de 24 de ore, HMS Lancaster a confiscat in total 3,7 tone de droguri ilegale, intre care heroina, metamfetamina si […] The post Lovitura grea pentru traficanți: un vas britanic a capturat 3,7 tone de stupefiante in Oceanul Indian appeared first on Puterea.ro .