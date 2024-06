Lovitură pentru consumatori: Facturile la gaze se scumpesc de la 1 iulie! Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) anunța noi scumpiri la gaze. Astfel, incepand cu data de 1 iulie, facturile la gaze se vor scumpi. Acest lucru vine ca urmare a majorarii tarifelor de distribuție. In acest context, foarte mulți romani se intreaba cum ii va afecta aceasta scumpire. Pentru a exemplifica mai bine, vom […] The post Lovitura pentru consumatori: Facturile la gaze se scumpesc de la 1 iulie! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

