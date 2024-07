Un militar care vindea droguri în Mureș a fost arestat preventiv Un barbat a fost reținut de polițiștii din Targu Mureș, impreuna cu procurorii DIICOT, in timp ce incerca sa plaseze 500 de grame de substanțe psiho-active. Ce este și mai grav este ca respectivul era militar. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Targu Mureș au dispus […] The post Un militar care vindea droguri in Mureș a fost arestat preventiv appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

