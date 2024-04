Pisici îngrijite pe viață la Palatul Național din Mexic, după ce au căpătat un statut special Nouasprezece pisici fara stapan au frau liber in Palatul National din Mexic, cutreierand de mult timp gradinile luxuriante si saloanele istorice coloniale ale celor mai emblematice cladiri din tara, relateaza AP. „Au acces in toate zonele palatului, asa ca asista la intalniri, interviuri si se plimba pe la camerele de filmat”, a declarat Jesus Arias, medicul veterinar al palatului, in timp ce o mana de feline se frecau de gleznele sale. Acum, pisicile de la palat au intrat in istorie dupa ce guvernul presedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador le-a declarat „active fixe vii”, fiind primele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

