Stiri pe aceeasi tema

- O colectionara care vizita targul de arta contemporana de la Miami, in Statele Unite, a rasturnat si a spart din greseala o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari. Iubitorii de arta din Miami au privit ingroziți momentul in care un colecționar a spart…

- O sculptura din baloane in forma de caine, creata de artistul Jeff Koons, s-a spart dupa ce un colecționar a lovit din greșeala postamentul pe care era expusa creacția, potrivit galeriei de arta din Miami care deținea piesa, potrivit CNN . Bel-Air Fine Art expunea piesa la standul sau de la Art Wynwood,…

- Incidentul a avut loc in timpul unui eveniment VIP la un targ de arta, unde mai multe galerii și-au prezentat obiectele de arta din colecțiile lor.Statuia, care semana cu un caine facut din baloane, a fost creata de Jeff Koons și a fost una controversata inca de la inceput, mulți fiind de parere ca…

- O colectionara care vizita un targ de arta contemporana din Miami, in Statele Unite, a lovit accidental si a spart o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari.

- O colectionara care vizita un targ de arta contemporana din Miami, in Statele Unite, a lovit accidental si a spart o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Toata lumea se intreaba cum arata modelul caruia i s-a dus vestea pe internet ca a facut 1.2 milioane de dolari pe OnlyFans in doar 6 ore. Intre timp a caștigat 50 de milioane de dolari și a doborat toate recordurile site-ului respectiv, destinat adulților. Bhad Bhabie din SUA, pe numele ei real Danielle…

- Actrita Amber Heard a anuntat luni ca a ajuns la un acord pentru a pune capat procedurii de apel in procesul pentru defaimare intentat in Statele Unite lui Johnny Depp, acceptand sa-i plateasca fostului ei sot un milion de dolari. "Dupa o lunga reflectie am luat decizia dificila de a incheia un acord",…

- Doua mașini și un microbuz s-au ciocnit pe Autostrada timișoara Arad. In urma impactului violent, platforma care era transportata de microbuz s-a desprins a intrat in balans și apoi s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe sensul de mers Timișoara – Arad, in zona localitatii Ortisoara din judetul…