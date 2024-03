Pedepse cu executare pentru tâlhăria comisă într-un motel din Craiova Judecatoria Craiova a condamnat trei persoane din judetul Sibiu, deferite justitiei pentru comiterea infractiunii de taharie calificata. Inculpatii au primit pedepse de 7 ani si patru luni, respectiv 4 ani si 8 luni de inchisoare. Potrivit oamenilor legii, cei trei au talharit o femeie de 40 de ani si pe fiul acesteia, de 13 ani. Sub amenintarea cutitului au sustras de la victime 5.000 de dolari, 500 lire și 2.000 de lei, plus un telefon mobil si cheia masinii. Pentru a-si asigura scaparea, inculpatii au legat victimele peste maini, picioare și gura. Talharia a avut loc in noaptea de 24 spre 25… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum au anchetat mai bine de un an polițiștii din Blaj, cazul unui telefon pierdut. Dosar inchis dupa o conversație WhatsApp Mai bine de un an au avut nevoie polițiștii din Blaj pentru a inchide un dosar in cazul unui telefon pierdut. Un dosar deschis in ultimele zile ale anului 2022 și terminat in 12…

- Paza buna trece primejdia rea! Doua persoane reținute pentru furt din locuința Ieri, 11 februarie a.c., un tanar a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea faptei de furt calificat, dupa ce a fost surprins de persoana vatamata aflandu-se in curtea imobilului, avand asupra sa bunuri care ii aparțineau.…

- Tanara care fura din magazine scumpe, prinsa de polițiștii din Alba. Cat valoreaza doua perechi de ochelari pe care le-a sustras O femeie de 34 de ani din județul Sibiu este cercetata de polițiștii din Alba. In urma cu patru luni a furat doua perechi de ochelari dintr-un magazin din Alba Iulia. Potrivit…

- O femeie a ajuns la spital joi dupa ce a fost batuta cu pumnii in cap si injunghiata in piciorul drept de concubinul ei. Cei doi sunt din judetul Constanta, dar incidentul a avut loc la Ramnicu Valcea. Barbatul a fugit și este cautat de polițiști. Cea care a anuntat incidentul a fost chiar femeia in…

- udecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unei femei de 38 de ani, acuzata de comiterea infractiunii de inselaciune. Potrivit oamenilor legii, in noiembrie 2016, suspecta si-a creat identitatea unu barbat care ar fi locuit in strainatate. Tot atunci a castigat increderea unei femei din Craiova,…

- Polițiștii din Sibiu sunt in alerta, dupa ce o femeie a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Claudia Gabor a fost data disparuta de familia ei, care spera sa fie gasita cu bine. Femeia are 38 de ani, iar poliția a cerut ajutorul cetațenilor.

- Ieri, 04 ianuarie, la ora 17.45, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie, despre faptul ca, fiica sa este ținuta in casa de catre concubinul sau. In localitatea Sat Șugatag, pe D.N. 18, polițiștii au identificat persoana vatamata ca fiind o tanara de 22 de…

- Politistii au dispus retinerea a doua persoane, un barbat din comuna Bratovoesti si o femeie din Craiova, acuzati de comiterea infractiunii de talharie calificata. Potrivit oamenilor legii, femeia a fost prinsa la furat intr-un magazin de pe Calea Unirii din Craiova. A urmat o altercatie in urma careia…