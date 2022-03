Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai valoroasa sculptura a Licitatiei de Sculptura Contemporana, organizata pe 15 martie de Artmark, cu un pret de pornire de doar 7.000 de euro, este creatia artistului George Apostu - „Fluturi”. Sculptura de mari dimensiuni este turnata in bronz, iar o varianta a acesteia se regaseste expusa…

- Alfred Bulai, Prodecanul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), ne-a acordat un interviu in exclusivitate, in care ne explica de ce foarte mulți barbați romani vor sa fuga din țara de teama sa nu fie chemați la arme, de ce Ucraina e iubita acum de toata planeta și cum refugiații…

- Rata de infectare in Bucuresti este de 13,41 cazuri la mia de locuitori, miercuri, in ziua in care Romania a ieșit din starea de alerta, dupa doi ani, fiind ridicate toate restricțiile. Valoarea este in scadere, dupa ce in ziua precedenta a fost inregistrata o incidenta de 13,99. Rata de infectare in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, vineri, ca, de la inceputul razboiului, in Romania au intrat 172.935 de cetateni din Ucraina, cei multi in 3 martie, peste 28.000. Totodata, in tara noastra se mai afla 58.000 de ucraineni, restul parasind Romania. Lucian Bode a declarat, vineri,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania nu va fi in pericol in cazul in care Rusia va ataca Ucraina. Ministrul i-a dat o replica și ambasadorului rus la București, Valeri Kuzmin. Ambsadorul Rusiei la București a afirmat, printre altele, intr-o conferința de presa online, ca Moscova vrea…

- In țara noastra sunt aproximativ15.000 de medici de familie, un numar total insuficient, deficit major inregistrandu-se in multe județe printre care Harghita, Covasna, Galați, Tulcea, inclusiv in municipiul București, semnaleaza prof. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR).…

- Inceputul de Nou An reprezinta dintotdeauna momentul propice pentru dorințe. Fie ca sunt tacite, exprimate cu voce tare, in preajma paharelor de șampanie sau pe rețelele sociale, reprezinta un fel de „wish list” pentru anul ce vine. In ultima vreme personalitațile ne-au obișnuit cu aceste dorințe spuse…