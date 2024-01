România caută pe repede înainte avocați pentru procesul cu Pfizer din februarie Ministerul Finantelor va fi imputernicit de catre Guvern sa contracteze asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei in procesul pe care firma Pfizer l-a intentat statului roman. Joi, pe agenda sedintei Executivului se afla Memorandumul cu tema: „Aprobarea imputernicirii Ministerului Finanțelor pentru contractarea de servicii de asistența juridica și reprezentare in vederea asigurarii reprezentarii Romaniei in cauza inregistrata cu nr.F5331-23, aflata pe rolul Tribunalului de Prima Instanța francofon din Bruxelles, cu prim termen de judecata la data de 20.02.2024”. In decembrie 2023, autoritatile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

