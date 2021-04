Stiri pe aceeasi tema

- Tezele pentru anul școlar 2020 – 2021 sunt suspendate. Cum se vor calcula mediile elevilor. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri ca tezele pentru anul școlar 2020 – 2021 sunt suspendate și a explicat cum se vor calcula mediile elevilor pe cel de-al doilea semestru in absența acestor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, explica de ce copiii de gradinița și de ciclu primar merg la școala și in scenariul roșu. Sorin Cimpeanu a spus, luni seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, ca cei mici merg la școlaa și in scenariul roșu pentru ca in invațamantul primar și la gradinița…

- 80% dintre elevi ar trebui sa se intoarca de luni la școala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca in acest moment exista 24 de județe in scenariul galben, unde vor merge in banci preșcolarii, elevii de clasele primare și cei de a VIII-a și a XII-a. 17 județe sunt in scenariul verde, ceea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a confirmat ca o decizie finala privind redeschiderea scolilor va fi luata astazi si a facut o serie de precizari si cu privire la cele cinci categorii de elevi si profesori care vor continua sa faca ore online chiar si in situatia in care scolile se vor deschide…

- Profesorii cu probleme medicale pot continua scoala online, in cazul acestora fiind nevoie ca certificarea problemelor de sanatate sa fie facuta de catre un medic de medicina muncii, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a mentionat ca scolile trebuie sa faca orarele in asa fel incat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie. Potrivit ministrului, exista un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar, relateaza Digi24. Ministrul a precizat ca isi doreste ca scoala sa se…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, in cazul elevilor si profesorilor cu vulnerabilitati medicale, trebuie asigurata predarea online, in actele normative care vor fi emise urmand sa fie reglementata si situatia copiiilor care locuiesc cu persoane cu boli cronice. Intrebat de ce nu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca Ministerul pregateste o Ordonanta de Urgenta care prevede introducerea de ore suplimentare necesare recuperarii materiei pierdute in timpul cursurilor online. Potrivit ministrului, programul se va desfașura pe parcursul a 16 saptamani, cel putin cinci ore…