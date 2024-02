O noua școala din Ilfov va fi renovata și modernizata. Este vorba, mai exact, de școala din Daraști. Anunuțul a fost facut de reprezentanții Consilului Județean Ilfov. Proiectul prevede modernizarea și reabilitarea a noua sali de clasa. Acestea vor avea uși și parchet nou. In plus, grupurile sanitare vor fi reamenajate. Și de aceasta data, proiectul are in vedere ca școala din Daraști sa fie una eco-friendly. Din acest motiv, au fost instalate mai multe panouri solare. ”???????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????̆ ????????̆ ????̂????????????????̦???? ????̂???? ????????????????????????̦????????…