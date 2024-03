Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea din Ramnicu Valcea, in care isi desfasoara activitatea mai multe sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, va fi modernizata printr-o investitie de aproximativ 12 milioane de lei, din fonduri europene, potrivit news.ro. ”Cladirea Maternitatii valcene, in care isi desfasoara activitatea…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, luni, ca lucrarile la Spitalul de Oncologie de la Suceava au ajuns la un stadiu de 55% si a precizat ca investitia este de 10 milioane de euro. Proiectul trebuie finalizat pana la sfarsitul acestui an “Suntem la Spitalul de Oncologie…

- O noua școala din Ilfov va fi renovata și modernizata. Este vorba, mai exact, de școala din Daraști. Anunuțul a fost facut de reprezentanții Consilului Județean Ilfov. Proiectul prevede modernizarea și reabilitarea a noua sali de clasa. Acestea vor avea uși și parchet nou. In plus, grupurile sanitare…

- Proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale" de la Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures, in valoare de peste 24 de milioane de lei, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a fost fazat si se va incheia in acest…

- Diana Morar, deputat PNL de Bistrița-Nasaud, a anunțat pe pagina ei de Facebook ca in 2024, antreprenorii din județul Bistrița-Nasaud pot accesa mai multe linii de finanțare din fonduri europene. Potrivit deputatului bistrițean, liniile de finanțare din fonduri europene sunt: fonduri prin programele…

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin Creditul Fermierului, un program care urmareste sprijinirea accesului la lichiditati, in contextul crizei provocate de agresiunea…

- Teiuș: A fost semnat contractul de finanțare pentru Centrul comunitar integrat. Investiție de peste 1,1 milioane de lei Contractul de finanțare pentru Centrul comunitar integrat din orașul Teiuș, a fost semnat vineri, potrivit unui anunț facut de Primaria Teiuș. Proiectul este in valoare de peste 1,163…

- Luni, 18 decembrie, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, și managerul George Alexandru Oros, au facut recepția noului parc fotovoltaic amplasat la Spitalul Județean Baia Mare, care va aduce o economie consistenta de 2 milioane lei/an la cea mai mare unitate medicala din Maramureș.…